Yellowstone 5 non ha ancora debuttato su Paramount ma ha già infranto un primo record, col solo trailer della stagione, che mostra la nuova carriera politica di John Dutton: una clip capace di ottenere in pochi giorni più di 14 milioni di visualizzazioni, a dimostrazione della grande attesa che il pubblico nutre per il prossimo capitolo della saga del clan proprietario dell’omonimo ranch in Montana.

Yellowstone 5 debutterà il 13 novembre negli Stati Uniti, su Paramount Network e in streaming su Paramount+, insieme alla nuova serie del suo creatore Taylor Sheridan, Tulsa King, con Sylvester Stallone. Ma oltre un mese prima dell’esordio, i numeri ottenuti dal trailer diffuso il 29 settembre hanno reso questa première di stagione un evento televisivo.

Secondo i dati diffusi da Paramount Network, il trailer di Yellowstone 5 ha infranto ogni record con 14,4 milioni di visualizzazioni e 1,7 milioni di reazioni nelle prime 24 ore dalla sua uscita, tre volte più visualizzazioni e sei volte più reazioni rispetto a quanto ottenuto nello stesso periodo di tempo dal trailer della quarta stagione un anno prima. Inoltre sono state oltre 30.000 le menzioni del trailer su vari social network, quattro volte la quantità generata dal trailer della stagione 4. Condiviso 190.000 volte sui social media, il trailer di Yellowstone si è classificato su TikTok e su Facebook, rispettivamente, come il primo e il secondo video più visto quel giorno a tema televisivo.

Yellowstone 5 sta per debuttare anche in Italia: sarà ancora Sky Atlantic a trasmettere gli episodi inediti in prima visione e in esclusiva per il nostro Paese, presumibilmente già a partire da novembre 2022, anche on demand e in streaming su Now.

Continua a leggere su optimagazine.com