Grey’s Anatomy 10×02 ha segnato finalmente un passo avanti per Meredith e Nick, ma ha anche seminato quella che, con tutta probabilità, sarà la trama che porterà la dottoressa Grey lontano da Seattle.

Nel finale di Grey’s Anatomy 10×02 c’è finalmente il tanto atteso chiarimento tra Meredith e Nick: sei mesi dopo il finale della stagione 18, in cui si erano allontanati dopo il collasso del programma di specializzazione dell’ospedale abbandonando il progetto di partire insieme per il Minnesota, finalmente i due hanno avuto un confronto. Meredith ha spiegato di essere diventata insensibile dopo la loro rottura, confessando di non essersi sentita capita da Nick nel giorno in cui ha perso un paziente e contemporaneamente ha visto crollare l’ospedale in cui è cresciuta. Ma allo stesso tempo ha confessato di amarlo ancora e di averne avuto prova appena lo ha rivisto nei corridoi del Grey Sloan. All’invito a cena di Nick, Meredith ha risposto con un invito alla presentazione alla Pacific Northwest Scholars del progetto di ricerca di Zola su sua nonna, Ellis Grey.

Nell’ultima scena di Grey’s Anatomy 10×02 è proprio la presentazione di Zola ad innescare un crescendo drammatico: quando la ragazza parla delle ricerche di sua nonna e del fatto che si sia ammalata di Alzheimer, scoppia in lacrime all’idea che la patologia genetica possa portarle via anche sua madre Meredith e sua zia Maggie, lasciandola così da sola.

Grey’s Anatomy 10×02 aveva già preannunciato che il motivo dell’allontanamento di Meredith da Seattle (dovuto alla scelta dell’attrice Ellen Pompeo di recitare solo in 9 episodi nel corso della stagione), sarà legato ai suoi figli. E questo momento drammatico di Zola, la maggiore dei tre, potrebbe preparare il terreno all’uscita di scena della protagonista.

Continua a leggere su optimagazine.com