Dopo i primi 7 episodi di questa stagione Meredith lascerà Seattle in Grey’s Anatomy 19: non è più una sorpresa per nessuno, ormai, che Ellen Pompeo abbia deciso di ridurre drasticamente il suo impegno in scena nel medical drama, per dedicarsi ad un’altra serie Hulu di cui è protagonista e produttrice. L’unica incognita riguarda il come.

Come Meredith lascerà Seattle in Grey’s Anatomy? Perché deciderà di andarsene dopo essere diventata capo di chirurgia ad interim del Grey Sloan Memorial Hospital e aver rimesso in piedi il programma di specializzazione con una nuova classe di stagisti? Cosa la spingerà a recidere i legami con la città in cui è diventata un chirurgo, ha costruito la sua famiglia allargata e sta crescendo i suoi figli?

La risposta alla domanda su come Meredith lascerà Seattle in Grey’s Anatomy sta proprio in quest’ultimo punto, come ha spiegato la showrunner Krista Vernoff in un’intervista a Variety alla vigilia del debutto della nuova stagione. Innanzitutto Vernoff sostiene che lo show possa andare avanti ancora per molto anche senza Ellen Pompeo, sebbene sia stata il pilastro di Grey’s Anatomy per quasi vent’anni.

Penso che questo spettacolo si regga sulle sue gambe. Penso che Ellen sia straordinaria, ed è stata un centro straordinario di questo spettacolo per molto tempo. E se la sua carriera la porta in un’altra direzione, credo che abbiamo uno spettacolo qui con molti personaggi fantastici che i nostri fan adorano. E questa nuova classe di stagisti è davvero emozionante.

Ma quale sviluppo della trama potrebbe indurre il personaggio ad andarsene? Alla domanda sul perché Meredith lascerà Seattle in Grey’s Anatomy, Vernoff suggerisce soltanto quello che sarà il motivo scatenante della sua decisione, senza altri dettagli. Motivo che forse sarà introdotto già nel terzo episodio, quando si scoprirà qualcosa di inedito su Zola.

Quando hai una donna che ha un lavoro che ama, una carriera che ama, un uomo che ama, qual è la cosa che potrebbe portarla fuori dalla narrazione principale? E la mia risposta è: i suoi figli. Succede qualcosa con i suoi figli che cambia il corso dei suoi piani per la sua vita. E come madre, sono in sintonia con questo.

Meredith lascerà Seattle in Grey’s Anatomy 19 nel settimo episodio, per poi tornare in scena nel finale di stagione, come anticipato dalla stessa Ellen Pompeo, per un totale di 8 episodi in cui apparirà in scena. Resterà però produttrice esecutiva dello show, oltre che insostituibile voce narrante.