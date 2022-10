Manca sempre meno alla scadenza entro la quale sarà possibile inoltrare richiesta sul bonus psicologo all’interno del sito INPS, stando almeno alle informazioni che risultano disponibili oggi. Dopo i chiarimenti portati alla vostra attenzione in settimana a proposito del bonus asilo nido, come vi ho riportato tramite altro articolo, stamane è importante concentrarsi anche su un’altra forma di sostegno per le famiglie italiane. Indipendentemente dall’età del richiedente, è importante annotare alcuni concetti prima di inviare la domanda ad INPS.

Dettagli importanti sul bonus psicologo tramite il sito INPS: informazioni aggiuntive e quote per fasce

Il presupposto dal quale partire oggi ci dice che la domanda per ottenere il bonus psicologo sia alla portata di coloro che possono allegare un ISEE inferiore a 50.000 euro. Al momento i fondi non sono esauriti, a differenza di quanto emerso sul bonus asilo nido 2022, ma come detto mancano pochi giorni alla scadenza per la presentazione della domanda. Il termine, secondo quanto raccolto in mattinata, è fissato entro il 24 ottobre, ragion per cui dobbiamo sbrigarci se interessati realmente alla misura in questione.

Premesso questo, vi ricordo che il bonus psicologo cambi tra una fascia e l’altra. In particolare, avremo un contributo fino a 50 euro per ogni seduta con un importo massimo di 600 euro a persona, se il proprio ISEE dovesse risultare inferiore a 15 mila euro. La seconda opzione ci dice che avremo fino a 50 euro per ogni seduta con un importo massimo di 400 euro a persona, con ISEE in questo caso compreso tra 15 mila e 30 mila euro.

Infine, il bonus psicologo prevede un contributo fino a 50 euro per ogni seduta con un importo massimo di 200 euro a persona, qualora l’ISEE dovesse essere superiore a 30 mila euro, ma inferiore a 50 mila euro.