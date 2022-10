Ci sono ancora pochi giorni per richiedere il bonus psicologo: la scadenza è fissata per lunedì 24 ottobre. La misura si propone di offrire un contributo nel sostenere i costi relativi a soluzioni di assistenza psicologica e psicoterapeutica. Il bonus psicologo viene erogato dall’INPS dietro una domanda dedicata, da presentare attraverso un procedimento digitale. L’importo corrisposto varierà a seconda del proprio ISEE, con un tetto massimo di 600 euro a soggetto.

I fondi stanziati per la misura, molto apprezzata tra i cittadini, ammontano a 25 milioni di euro. Sono state 318 mila le richieste pervenute nei primi 9 mesi di quest’anno: 49819 dalla Lombardia, 38226 dal Lazio, 29152 dalla Campania (31160 da Roma, 20 mila da Milano e 16409 da Torino). Il bonus psicologo verrà erogato ai cittadini con ISEE non superiore ai 50 mila euro, con residenza in Italia, afflitti da depressione, ansia, stress o fragilità emotiva per via dell’attuale situazione socio-economica legata alla pandemia. La misura verrà erogata una tantum per ogni richiedente, senza distinzioni di età e seguendo dei criteri reddituali: fino a 50 euro a seduta fino ad un massimo di 600 euro con ISEE al di sotto dei 15 mila euro, fino a 50 euro a seduta fino ad un massimo di 400 euro con ISEE compreso tra 15 e 30 mila euro, fino a 50 euro a seduta con un massimo di 200 euro con ISEE superiore a 30 mila, ma inferiore ai 50 mila euro.

Le richieste del bonus psicologo dovranno arrivare entro il 24 ottobre sul sito dell’INPS con accesso tramite SPID, CIE o CNS, tramite il servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia‘ nella sezione ‘Prestazioni e servizi‘. Le graduatorie dei cittadini ritenuti idonei saranno elaborate al termine dell’intervallo di presentazione e soddisfatte, in base alle risorse disponibili, a partire dai contribuenti con ISEE inferiore ed a seconda dell’ordine di sottomissione della domanda.

