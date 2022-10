Si parla tantissimo di bonus asilo nido 2022 in questo periodo qui in Italia. Nonostante la situazione sia chiara per il momento, visto che come vi abbiamo riportato in settimana con un altro articolo sembrerebbe che i fondi siano stati esauriti per quest’anno, lasciando fuori da ogni discorso tutti coloro che sono in attesa di una risposta, ci sono altri aspetti da valutare. Ad esempio, si nota che sui social in tanti stiano provando ad esercitare pressioni nei confronti di INPS, affinché possano essere erogati ulteriori fondi su quest’anno scolastico, in modo da dare supporto alle famiglie che ne hanno fatto richiesta.

Alcune precisazioni per coloro che richiedono altri fondi per bonus asilo nido 2022 direttamente ad INPS

Alla luce di un tormentone che si è venuto a creare su Facebook, credo sia doveroso portare concentrarsi su alcuni chiarimenti a proposito della questione inerente “altri fondi” per bonus asilo nido 2022, che vengono puntualmente richiesti ad INPS. A dirla tutta, è arrivata una risposta proprio da INPS, in queste ore, per tutti coloro che stanno inoltrando richieste di questo tipo con una certa insistenza: “Ci spiace, ma non sono queste cose di cui possiamo occuparci tramite social. Lo stanziamento di fondi viene previsto per legge e dal governo in carica“.

Ricapitolando, ci sono due punti dai quali ripartire oggi a proposito del bonus asilo nido. Da un lato, infatti, abbiamo la certezza assoluta che per il 2022 non ci saranno ulteriori novità in merito, soprattutto per coloro che non hanno visto la domanda accettata fino a questo momento. Al contempo, si ha la netta sensazione di poter andare incontro al bonus asilo nido 2023, pur con modifiche probabili. Staremo a vedere se cambieranno le fasce di reddito e le quote previste per ciascun gruppo.

Vi faremo sapere appena verranno a galla notizie certe sul bonus asilo nido.