Non sono pochi gli italiani interessati ad una misura a sostegno delle famiglie, come quella relativa al bonus psicologo. Inviata la domanda per ricevere il contributo relativo a sessioni di questo tipo, destinate ad aumentare a lungo termine a causa dei danni che il Covid ha fatto non solo dal punto di vista “fisico”, ma anche emotivo, ora toccare fare un altro step rispetto alle informazioni portate alla vostra attenzione con il nostro ultimo articolo. Come stanno le cose? Proviamo ad analizzare più da vicino tre date importanti in vista dei prossimi mesi, secondo quanto annunciato da INPS oggi 26 ottobre.

Aggiornate le date cruciali per ottenere il bonus psicologo a fine 2022: le ultime notizie da INPS

Senza girarci troppo intorno, abbiamo tre appuntamenti fondamentali associati a nuove date da annotare sul bonus psicologo a fine 2022, stando almeno alle informazioni fornite pochi minuti fa da INPS, attraverso un post su Facebook. Il primo appuntamento da memorizzare è fissato il prossimo 7 dicembre, quando l’istituto ufficializzerà attraverso uno specifico messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del bonus in questione. In questo modo sapremo chi rientrerà nella misura e chi dovrà attendere qualcuno che sta davanti venga meno per essere aggiunto alla lista.

Successivamente, a partire dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per effettaure le vere e proprie prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti che fanno parte del programma. Superato questo step, ci sarà una nuova scadenza fissata a conti fatti entro il 7 giugno 2023. Già, perché dal giorno di pubblicazione del messaggio avremo a disposizione 180 giorni per usufruire del bonus psicologo.

In termini più pratici, chi rientrerà nella graduatoria dovrà procedere con le sessioni di psicoterapia entro sei mesi, utilizzando il proprio “codice univoco” per usufruire dell’aiuto.