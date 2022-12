Con le graduatorie, si diffonde anche una dicitura che crea scompiglio. Facciamo chiarezza sulla visualizzazione del messaggio “in lavorazione”, senza alcun esito, accanto alla propria domanda inviata.

Bonus psicologo in lavorazione cosa significa? Si visualizza il messaggio: “La domanda non è ancora stata accolta dal batch graduatoria”. Ma qual è il suo significato? E soprattutto: le persone che visualizzano questo messaggio sono state inserite in graduatoria o escluse dal bonus?

Questa dicitura sta ad indicare che la domanda non è ancora stata accolta e non è stata inserita la richiesta dell’utente in graduatoria. Quindi al momento non sarà possibile usufruire del bonus psicologo fino al valore di 600 euro, assegnato in base al proprio ISEE e alla posizione nella graduatoria, che tiene conto anche della data e dell’ora in cui è stata inviata la domanda.

Mancano chiarimenti da parte dell’INPS, tuttavia è possibile ipotizzare che tali domande siano ancora in standby, cioè siano rimaste in sospeso. Tutti gli utenti che visualizzano questo messaggio nella propria area riservata sono dunque in attesa di conoscere l’esito della richiesta già inviata, che non è stata sicuramente respinta ma neanche accettata e quindi liquidabile.

Tutti coloro che risultano essere in graduatoria, invece, hanno ricevuto un codice univoco da utilizzare per prenotare le sedute di psicoterapia ed usufruirne entro un massimo di 180 giorni. Allo scadere, non è noto il destino dei fondi inutilizzati, che potrebbero permettere ad altri utenti di essere inseriti in graduatoria e di ottenere il proprio bonus.

Alla data odierna, mancano chiarimenti da parte dell’ente. Ciò che è certo è che tutti coloro che risultano essere titolari del bonus psicologo sono già stati contattati dall’INPS, ovvero informati dell’accettazione del bonus attraverso una comunicazione via mail o sms.

