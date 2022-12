Da venerdì 9 dicembre è possibile verificare l’ottenimento o meno del bonus psicologo 2022 richiesto attraverso il sito INPS. Allo stesso tempo, è possibile accedere alla lista dei professionisti ai quali ci si potrà rivolgere per le sedute. Di seguito è riportata una breve guida dei passaggi da compiere per beneficiare dei voucher per il proprio benessere mentale.

La prima cosa da fare, per chi ha fatto richiesta dell’aiuto, sarà quella di andare sul sito INPS ed effettuare una ricerca (attravero l’apposito motore) per la voce “Contributo sessioni di psicoterapia”. Una volta individuata la sezione giusta, bisognerà accedere al servizio del portale di previdenza sociale con le credenziali SPID, la Carta d’Identità Elettronica, la Carta Nazione dei Servizi o il PIN Inps.

Per verificare proprio l’accettazione della propria domanda del bonus psicologo si dovrà scegliere la scheda «Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche» e dunque visualzzare l’esito della domanda di contributo per le sessioni di psicoterapia. Selezionando il pulsante visualizza, si potranno consultare tutti i dati di dettaglio della domanda.

Una volta accertato il proprio contributo, come si potrà passare ai fatti con la prenotazione di una prima seduta? All’interno del dettaglio della domanda, sarà ben visibile (in alto) la scheda Lista professionisti per visualizzare l’elenco degli psicoterapeuti aderenti al progetto, per ogni regione e provincia d’Italia. Di qui si potrà scegliere di quale esperto avvalersi: se ne potranno individuare anche più d’uno per sedute diversificate.

Al termine di questo approfondimento, va ricordato che in qualsiasi momento potrà essere gestito il bonus psicologo, sempre sul sito INPS. Consultando la voce Sedute, si visualizzerà il codice univoco associato alla domanda di contributo e il relativo importo valido per il voucher. Questo dato personale dovrà essere comunicato al professionista al momento della prenotazione dell’appuntamento e sarò utile per tutte le prenotazioni utili e possibili all’interno del budget a disposizione.

