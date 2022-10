In questo articolo troverete i prezzi dei biglietti per Marco Mengoni negli stadi nel 2023. Le nuove date sono 5, che faranno seguito alla tournée nei palasport attualmente in corso. Dopo la prima tappa che si è tenuta al Mediolanum Forum di Assago (Milano), infatti, l’artista ha svelato cinque nuovi appuntamenti negli stadi.

I biglietti per i concerti di Marco Mengoni negli stadi nel 2023 sono disponibili in prevendita in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dal 6 ottobre. Per iscriversi è necessario recarsi sul sito ufficiale di Live Nation Italia ed effettuare il login prima di scegliere il canale di acquisto (TicketOne o TicketMaster). L’iscrizione è gratuita.

La prevendita generale inizierà invece alle ore 15.00 di venerdì 7 ottobre. Su TicketMaster è disponibile anche l’esclusivo Collector Ticket, non in vendita su TicketOne.

Padova, Stadio Euganeo – 20 giugno 2023

Primo Settore Numerato: 86,25 euro

Primo Settore Numerato Collector Ticket: 92,20 euro

Secondo Settore Numerato: 74,75 euro

Secondo Settore Numerato Collector Ticket: 80,70 euro

Terzo Settore Numerato: 69 euro

Terzo Settore Numerato Collector Ticket: 74,95 euro

Prato Gold: 63,25 euro

Prato Gold Collector Ticket: 69,20 euro

Quarto Settore Numerato: 57,50 euro

Quarto Settore Numerato Collector Ticket: 63,45 euro

Quinto Settore Non Numerato: 55,20 euro

Quinto Settore Non Numerato Collector Ticket: 61,15 euro

Prato: 51,75 euro

Prato Collector Ticket: 57,70 euro

Salerno, Stadio Arechi – 24 giugno 2023

Primo settore numerato: 69 euro

Primo settore numerato Collector Ticket: 74,95 euro

Secondo Settore Numerato: 63,25 euro

Secondo Settore Numerato Collector Ticket: 69,20 euro

Prato Gold: 63,25 euro

Prato Gold Collector Ticket: 69,20 euro

Terzo Settore Numerato: 57,50 euro

Terzo Settore Numerato Collector Ticket: 63,45 euro

Quarto Settore Numerato: 51,75 euro

Quarto Settore Numerato Collector Ticket: 57,70 euro

Prato: 51,75 euro

Prato Collector Ticket: 57,70 euro

Quinto Settore Numerato: 48,30 euro

Quinto Settore Numerato Collector Ticket: 54,25 euro

Bari, Stadio della Vittoria – 28 giugno 2023

I Settore Numerato: 74,75 euro

I Settore Numerato Collector Ticket: 80,70 euro

II Settore Numerato: 69 euro

II Settore Numerato Collector Ticket: 74,95 euro

III Settore Numerato: 63,25 euro

III Settore Numerato Collector Ticket: 69,20

Prato Gold: 63,25 euro

Prato Gold Collector Ticket: 69,20

IV Settore Non Numerato: 55,20 euro

IV Settore Non Numerato Collector Ticket: 61,15 euro

Prato: 51,75 euro

Prato Collector Ticket: 57,70 euro

Curva Nord non Numerata: 51,75 euro

Curva Nord non Numerata Collector Ticket: 57,70 euro

Bologna, Stadio Dall’Ara – 1 luglio 2023

Primo Settore Numerato: 74,75 euro

Primo Settore Numerato Collector Ticket: 80,70 euro

Secondo Settore Numerato: 69 euro

Secondo Settore Numerato Collector Ticket: 74,95 euro

Prato Gold: 63,25 euro

Prato Gold Collector Ticket: 69,20 euro

Terzo Settore Numerato: 59,80 euro

Terzo Settore Numerato Collector Ticket: 65,75 euro

Prato: 51,75 euro

Prato Collector Ticket: 57,70 euro

Quarto Settore Numerato: 51,75 euro

Quarto Settore Numerato Collector Ticket: 57,70 euro

Torino, Stadio Olimpico – 5 luglio 2023

Primo Settore Numerato: 80,50 euro

Primo Settore Numerato Collector Ticket: 86,45 euro

Secondo Settore Numerato: 69 euro

Secondo Settore Numerato Collector Ticket: 74,95 euro

Prato Gold: 63,25 euro

Prato Gold Collector Ticket: 69,20 euro

Terzo Settore Numerato: 57,50 euro

Terzo Settore Numerato Collector Ticket: 63,45 euro

Prato: 51,75 euro

Prato Collector Ticket: 57,70 euro

