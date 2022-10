TicketMaster mette a disposizione dei fan il Collector Ticket, un biglietto speciale che consente l’accesso all’evento selezionato e di conservarne un ricordo indistruttibile in seguito. Si tratta di uno speciale pass con cordino, da appendere al collo, valido per l’ingresso a tutti gli effetti, al pari di un biglietto tradizionale. La differenza sta nel fatto che il Collector Ticket è disponibile in numero ridotto rispetto ai biglietti normali e il suo prezzo è di qualche euro superiore.

Cos’è il Collector Ticket, allora? Un biglietto a tutti gli effetti, che consente l’accesso alla data dell’artista scelto secondo le medesime modalità di un ticket ma è da collezione: è un pass speciale che si può appendere al collo e conservare nella propria collezione di cimeli, al termine dell’evento.

Non tutti gli eventi sono dotati di Collector Ticket, lo sono però quelli di Marco Mengoni. Per il tour di Marco negli stadi 2023, infatti, su TicketMaster è possibile acquistare anche questo speciale biglietto, sborsando qualche euro in più rispetto al biglietto tradizionale.

Per quale settore è valido il Collector Ticket? Il Collector Ticket è disponibile per tutte le tappe di Marco negli stadi 2023 e per tutti i settori. Ma attenzione: è in vendita solo ed esclusivamente su TicketMaster. Non sarà quindi possibile comprarlo via TicketOne o da qualsiasi altro circuito di prevendita, sui quali invece troverete solo biglietti tradizionali.

Per acquistare il Collector Ticket basterà selezionarlo al momento dell’acquisto. Fate attenzione che oltre al nome del settore sia riportata la dicitura “Collector Ticket”, in caso di acquisto online da TicketMaster. Il Collector Ticket, nella pagina di acquisto, è posizionato immediatamente sotto il settore di riferimento.

I prezzi? Ve li abbiamo comunicati in questo articolo sui biglietti del tour di Marco Mengoni negli stadi nel 2023. E il Collector Ticket sarà più o meno così!

