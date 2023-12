Capodanno con Marco Mengoni a Cagliari che fa già discutere. Il concerto e l’organizzazione della serata hanno un budget spropositato considerando che solo un numero ristretto di persone potrà recarsi all’evento. Un concerto a numero chiuso, infatti, è quello del Capodanno con Marco Mengoni a Cagliari: l’artista non si esibirà in piazza ma in un palazzetto al chiuso.

Si parla di circa 28.000 persone massimo presenti all’evento di Capodanno con Marco Mengoni a Cagliari in programma alla Fiera. Quanto è costato? Uno sproposito, a detta di molti. Pare circa un milione di euro.

Il milione di euro per l’evento di Capodanno 2024 a Cagliari sarebbe stato così suddiviso: 750mila del Comune + 250mila messi a disposizione dalla Regione.

L’Unione Sarda risposta che manca ancora la firma sul contratto ma parrebbe ormai certa la presenza del cantautore di Ronciglione per un cachet di 250.000 euro. Il concerto si terrà alla Fiera per motivi di sicurezza e sarà quindi a numero chiuso: alla data odierna, si parla di consentire la presenza di circa 28mila persone.

“Spendere così tanti soldi pubblici per il concerto di Capodanno è inopportuno”, le parole di Marzia Cilloccu, consigliera di minoranza e capogruppo in Consiglio di Orizzonte Comune. E non è la sola a pensarla così.

“Inutile portare in città il cantante più bravo del mondo se poi alla fine il concerto di Capodanno lo devi fare a numero chiuso”, aggiunge Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti. E anche sui social il cachet di Marco Mengoni pare eccessivo e suscita non poche polemiche.