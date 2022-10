Marco Mengoni negli stadi nel 2023. Dopo il debutto della scorsa estate, a Roma e Milano, l’artista tornerà in concerto negli stadi il prossimo anno. L’annuncio è di oggi: all’indomani dell’avvio del tour nei palasport, con il primo concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), Mengoni annuncia il suo ritorno negli stadi previsto nei mesi di giugno e luglio 2023.

Si parte il 20 giugno, quando l’artista sarà in concerto a Padova. Il 24 giugno è atteso live a Salerno. Poi si sposterà a Bari per un live all’Arena della Vittoria il 28 giugno. Anche a luglio, Mengoni si esibirà in concerto negli stadi. La prima data del mese è quella in programma a Bologna il 1° luglio presso lo Stadio Dall’Ara. A seguire, il 5 luglio si esibirà allo Stadio Olimpio di Torino.

Cinque al momento i concerti annunciati per il prossimo anno, per i quali i biglietti sono già acquistabili in pre-sale.

I biglietti per i concerti di Marco Mengoni negli stadi nel 2023 sono disponibili in prevendita in anteprima per gli iscritti a My Live Nation. Per iscriversi è necessario recarsi sul sito ufficiale di Live Nation Italia ed effettuare il login prima di scegliere il canale di acquisto (TicketOne o TicketMaster). L’iscrizione è gratuita. La prevendita generale inizierà invece alle ore 15.00 di venerdì 7 ottobre.

I concerti di Marco Mengoni negli stadi nel 2023

20 giugno: Padova, Stadio Euganeo

24 giugno: Salerno, Stadio Areche

28 giugno: Bari, Arena della Vittoria

01 luglio: Bologna, Stadio Dall’Ara

05 luglio: Torino, Stadio Olimpico

