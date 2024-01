Sono stati annunciati i concerti di Marco Mengoni negli stadi nel 2025. Il cantante si Ronciglione, vincitore del Festival di Sanremo 2023 con Due Vite, si esibirà negli stadi molto presto ma non questa estate. L’annuncio arriva nel corso del tg1 delle 20.00 di domenica 28 gennaio ma il tour fa riferimento al prossimo anno.

La prima data annunciata è quella in programma il 26 giugno a Napoli. A seguire, Mengoni è atteso a Roma il 2 luglio, a Bologna il 5 luglio e a Torino il 9 luglio per poi approdare allo stadio San Siro di Milano il 23 luglio. Si prosegue con Padova, dove sarà in concerto il 17 luglio.

Il 20 luglio Marco Mengoni si esibirà a Bari e il 24 luglio a Messina.

Una serie di concerti -“per cui ho già delle idee”, racconta il cantante che festeggia 15 anni di carriera.

I biglietti per i concerti di Marco Mengoni negli stadi nel 2025 saranno disponibili in vendita a partire dal 30 gennaio.

Accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di martedì 30 gennaio fino alle ore 10:00 di giovedì 1 febbraio. Per gli utenti iscritti a My Live Nation su Live Nation biglietti disponibili dalle ore 11:00 di giovedì 1 febbraio.Vendita generale dalle ore 11:00 di venerdì 2 febbraio su TicketOne e TicketMaster.

I concerti di Marco Mengoni negli stadi

26 giugno 2025 – Napoli @Stadio Diego Armando Maradona

2 luglio 2025 – Roma @Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Bologna @Stadio dall’Ara

9 luglio 2025 – Torino @Stadio Olimpico

13 luglio 2025 – Milano @Stadio San Siro

17 luglio 2025 – Padova @Stadio Euganeo

20 luglio 2025 – Bari @Stadio San Nicola

24 luglio 2025 – Messina @Stadio San Filippo