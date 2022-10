Chris Martin malato, il tour dei Coldplay si ferma. La band è attesa in concerto in Italia nel 2023 e in tanti ci state scrivendo per chiederci aggiornamento in merito alle tappe italiane. Cosa succederà alla tournée dei Coldplay in Europa? Che fine faranno i concerti in programma a Milano e a Napoli nel 2023?

Alla data odierna, Chris Martin è impossibilitato a salire sul palco a causa di una infezione polmonare. I medici hanno quindi imposto al cantante lo stop forzato per un periodo di pausa dalle attività live che gli consenta di recuperare la perfetta forma fisica. Per tale ragione, le date in Brasile sono posticipate e verranno comunicate quelle di recupero nelle prossime settimane.

Lo stop ai concerti dovrebbe durare una 20ina di giorni. Si parla infatti di almeno tre settimane di pausa per il gruppo. Scaduti i termini, Chris Martina dovrà probabilmente sottoporti a nuovi accertamenti per verificare che l’infezione sia guarita.

Stop al tour dei Coldplay, che fine fanno le date in Italia?

C’è grande preoccupazione per le date in Italia. Con Chris Martin malato e l’interruzione dei concerti, quali sono le reali possibilità che questa situazione vada ad impattare anche sulla tournée europea dei Coldplay e quindi sui concerti italiani? Poche, pochissime. In tre settimane, al massimo un mese, infatti il cantante dovrebbe recuperare la perfetta forma fisica e guarire dall’infezione polmonare che lo ha compito di recente.

Ciò significa che al massimo entro la prima settimana di novembre, Chris Martin tornerà sul palco pronto ad esibirsi per i suoi fan in tutto il mondo. Le date in Italia sono previste nel mese di giugno 2023 e in quel momento l’infezione polmonare sarà solo un lontano, lontanissimo, ricordo.

Non c’è alcun pericolo di annullamento né di posticipo delle date in Italia, dunque. Si terranno come da calendario.

