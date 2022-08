Quarto concerto dei Coldplay a San Siro nel 2023: in questo articolo i dettagli sui biglietti in prevendita, sui pacchetti Vip e sui prezzi.

A grande richiesta, i Coldplay annunciano una nuova data italiana del Music Of The Spheres World Tour. Sono così ben quattro i concerti del gruppo attesi allo Stadio San Siro di Milano, nell’ambito del tour che li vedrà nell’estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori stadi in Europa e nel Regno Unito.

Dopo l’annuncio delle date italiane, il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 25, 26 e 28 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano, si aggiunge una quarta data allo Stadio San Siro di Milano il 29 giugno 2023. I fan potranno così concentrare gli acquisti sul nuovo appuntamento, dal momento che per i precedenti è praticamente impossibile comprare altri biglietti.

I biglietti per la nuova data di Milano sono già disponibili sui circuiti tradizionali di prevendita, ossia su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati, anche via call center. La prevendita risulta già attiva alle ore 14.00 di oggi, giovedì 25 agosto.

IIn mattinata era stata aperta la vendita generale per gli altri appuntamenti. Polverizzati letteralmente i biglietti, sia per Napoli che per Milano.

I concerti dei Coldplay in Italia nel 2023

21 e 22 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – I PREZZI e LA MAPPA

25, 26 e 28, 29 giugno · Milano, Stadio San Siro – I PREZZI e LA MAPPA

