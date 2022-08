Dopo 6 anni, annunciano il grande ritorno in Italia. Ora è ufficiale: ci saranno concerti dei Coldplay a Milano e Napoli nel 2023. Tre i concerti annunciati oggi, in programma nel mese di giugno del prossimo anno. La band si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21 giugno per poi spostarsi allo Stadio San Siro di Milano il 25 e il 26 giugno 2023.

I Coldplay mancano dall’Italia da 6 anni. Gli ultimi concerti nella penisola sono quelli che si sono tenuti a luglio del 2017 allo Stadio San Siro di Milano. Per la band è in assoluto la prima esibizione allo Stadio Maradona di Napoli.

La mattina dopo aver completato la trionfale serie di sei serate da tutto esaurito al Wembley Stadium di Londra, i Coldplay hanno annunciato altri spettacoli negli stadi europei per il loro Music Of The Spheres World Tour nell’estate del 2023. La buona notizia è che la tournée 2023 farà tappa anche nel nostro Paese e non trascurerà il sud.

Alle tradizionali tappe allo Stadio San Siro di Milano, si aggiunge la città di Napoli per una data evento allo Stadio dedicato al campione di calcio, Di4ego Armando Maradona (ex San Paolo). Le date includono Portogallo, Spagna, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, oltre agli spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff. Ma soprattutto tre date in Italia, come anticipato in rete dagli indizi degli scorsi giorni.

Le date dei Coldplay a Milano e Napoli nel 2023

21 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – I PREZZI

25 e 26 giugno · Milano, Stadio San Siro – I PREZZI

Quando usciranno i biglietti dei Coldplay

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Limite di acquisto biglietti: il limite di acquisto biglietti per cliente è di 4 biglietti durante la presale e di 6 biglietti in vendita generale.

Pacchetti VIP: saranno disponibile sia durante la presale che la vendita generale le seguenti tipologie di Pacchetti VIP.

I pacchetti Vip: contenuti e dettagli

HIGHER POWER Early Entry:

• Biglietto di Prato

• Ingresso anticipato prima dell’apertura generale dei cancelli

• Bracciale ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

COLORATURA Hot Ticket:

• Un biglietto di 1° Settore Numerato

• Bracciale ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

BIUTYFUL Hot Ticket:

• Un biglietto di 2° Settore Numerato

• Laminato e cordino ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

MY UNIVERSE Lounge (disponibile solo nelle date di Milano):

• Posto a sedere di 1° Settore Numerato

• Accesso alla My Universe Lounge che include:

– Catering a buffet prima dello show con cocktail di benvenuto e open bar con birra, vino e soft drinks

– Bracciale eco friendly della My Universe Lounge

– Gift Coldplay ecosostenibile

– Opportunità di scattare una foto ricordo davanti alla My Universe Lounge

– Staff e check in dedicato

Le date del tour 2023 dei Coldplay

17 maggio – Estádio Cidade de Coimbra – Coimbra, PORTUGAL

24 maggio – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, SPAIN

25 maggio – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, SPAIN

31 maggio – Etihad Stadium – Manchester, UK

01 giugno – Etihad Stadium – Manchester, UK

06 giugno – Principality Stadium – Cardiff, UK

21 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Naples, ITALY

25 giugno – Stadio San Siro – Milan, ITALY

26 giugno – Stadio San Siro – Milan, ITALY

01 luglio – Stadion Letzigrund – Zurich, SWITZERLAND

05 luglio – Parken – Copenhagen, DENMARK

06 luglio – Parken – Copenhagen, DENMARK

08 luglio – Ullevi – Gothenburg, SWEDEN

09 luglio – Ullevi – Gothenburg, SWEDEN

15 luglio – Johan Cruijff ArenA – Amsterdam, NETHERLANDS

16 luglio – Johan Cruijff ArenA – Amsterdam, NETHERLANDS

