Stanno andando letteralmente a ruba i biglietti di Napoli-Ajax. Nonostante la situazione nel girone di Champions League sia tutto sommato tranquilla per la squadra di Spalletti, con qualificazione ormai ad un passo grazie alle tre vittorie roboanti in altrettante uscite, i tifosi non mollano la presa ed intendono spingere il gruppo verso un nuovo successo. Insomma, come avvenuto in campionato in occasione della sfida con il Torino, stando al nostro articolo della scorsa settimana, c’è grande attesa ed interesse per la sfida di mercoledì prossimo stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere in mattinata.

C’è grande richiesta per i biglietti di Napoli-Ajax: situazione aggiornata sulla disponibilità

Per farvela breve, al momento della pubblicazione del nostro articolo sembra esserci ancora grande richiesta per i biglietti di Napoli-Ajax. Secondo quanto appreso in mattinata, gli anelli superiori di tutti i settori sono ormai in esaurimento. A partire dalle due curve, fino ad arrivare ai distinti, sta diventando molto complicato trovare ulteriori disponibilità per chi intende muoversi all’ultimo minuto. Qualcosina in più in tribuna, soprattutto nei settori più costosi, ma è chiaro che la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Probabile che a partire da domani o dopodomani possa crescere molto la richiesta anche per i settori collocati nell’anello inferiore, alla luce del risultato ottenuto ieri e della voglia di essere accanto alla squadra in un momento così esaltante. In particolare, occhio ai distinti, visto che giù il costo per i biglietti di Napoli-Ajax è stato fissato a 35 euro. Solitamente, sono quelli i ticket che tendono ad essere bruciati con maggiore velocità.

Staremo a vedere se le cose andranno così anche coi biglietti di Napoli-Ajax. Per ora, fate molta attenzione alle disponibilità residue, a prescindere dal settore che avete messo nel mirino.