Ci sono notizie buone e meno buone per quanto concerne la disponibilità di biglietti di Napoli-Torino. L’entusiasmo nei confronti della compagine allenata da Spalletti cresce domenica dopo domenica e nel corso delle ultime ore trova conferme la voce secondo cui la Curva B sia già sold out, in vista del match in programma sabato pomeriggio alle 15 al Maradona. Non sarà semplice contro i ragazzi allenati da Juric e la parte calda della tifoseria vuole rispondere presente.

Nuovi riscontri sui biglietti di Napoli-Torino: qualche dato sulla disponibilità a tre giorni dalla partita

Insomma, l’attesa è tanta, a maggior ragione dopo la rumorosa vittoria degli azzurri sul campo del Milan dieci giorni fa. Kvara e compagni hanno lanciato un chiaro segnale ai compagni, in una partita che tra le altre cose ha fatto registrare un grossissimo seguito per gli ospiti. Come del resto avevamo preannunciato con un altro articolo. Tanto basta per dare per scontata un’affluenza particolarmente significativa per la partita di sabato prossimo.

Altri settori, come distinti e Curva A, pare siano con disponibilità limitata. Insomma, i biglietti di Napoli-Torino a prezzi più abbordabili stanno andando a ruba, fermo restando che al momento della pubblicazione del nostro articolo la società azzurra non ha ancora deciso di aprire la vendita per i settori inferiori delle due curve. Ad oggi, comunque, non sento di escludere a prescindere che qualcosa possa cambiare sotto questo punto di vista fino a venerdì.

Vi faremo sapere qualora dovessero venire a galla altre informazioni a proposito dei biglietti di Napoli-Torino, ma la sensazione sempre più forte è che sabato pomeriggio al Maradona ci possa essere il pubblico delle grandi occasioni. Anche perché questa squadra sta andando ben oltre le aspettative estive secondo diversi addetti ai lavori, complici le difficoltà di altre big del campionato.