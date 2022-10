Ci sono alcune dritte che dobbiamo prendere in esame oggi, per tutti coloro che si lamentano per il tanto discusso hotspot che non funziona a bordo del proprio iPhone. Come stanno le cose e quali sono i rimedi da prendere in considerazione in un contesto del genere? Proviamo a fare il punto della situazione, anche perché a partire dai vari iPhone 12 commercializzati due anni fa, Apple ha provato a fare la differenza in questo particolare contesto come riportato tramite appositi articoli. Al di là del fatto che si possa sempre ricorrere all’assistenza, infatti, potete fare qualche tentativo.

Come approcciare i problemi per iPhone legati ad hotspot che non funziona: alcune dritte per tutti

Quali sono allo stato attuale le considerazioni da fare sui problemi per iPhone con hotspot che non funziona? In primo luogo occorre un check sulla connessione dati del dispositivo per verificare che sia tutto ok sotto quel punto di vista. Al di là di un controllo sulla carta banale, ma che in realtà non lo è, il secondo rimedio più drastico per questa tipologia di malfunzionamento prevede un hard reset del proprio iPhone, in quanto il bug potrebbe essere a monte.

Qualora non dovesse produrre effetti, non resta altro da fare che procedere con un ripristino delle impostazioni di rete. Spesso, infatti, un aggiornamento o diverse variabili legate alle suddette impostazioni comportano disservizi del genere. Ancora, quando l’hotspot non funziona sul proprio iPhone è buona regola controllare il proprio piano telefonico, visto che eventuali scadenze ignorate potrebbero rendere impossibile l’utilizzo del servizio. Da non trascurare anche l’eventuale presenza di aggiornamenti iOS ancora non scaricati.

I tentativi estremi per hotspot che non funziona sull’iPhone, invece, prevedono il ricorso all’assistenza dell’operatore telefonico o di Apple. Anche a voi è capitato qualcosa del genere?