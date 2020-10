Ci sono nuovi elementi specifici da prendere in esame per quanto riguarda un dispositivo attesissimo sul mercato, come il cosiddetto iPhone 12. In queste settimane abbiamo analizzato le ultime proposte di Apple in ogni dettaglio tecnico, oltre a quelli relativi alla sua confezione. Tra l’altro, proprio stamane abbiamo scoperto che forse anche il Samsung Galaxy S21 non includerà il caricabatterie, come stabilito dalla mela morsicata coi suoi top di gamma 2020 (qui trovate maggiori informazioni in merito).

iPhone 12 punto di riferimento come hotspot

La notizia del giorno riguarda il fatto che il nuovo iPhone 12 rischia seriamente di diventare un vero e proprio punto di riferimento in ambito hotspot. Questo perché la linea 2020 a conti fatti introduce il supporto per il tethering dell’hotspot personale su Wi-Fi a 5 GHz più veloce. Soprattutto se confrontato con il Wi-Fi a 2,4 GHz che era stato concepito per i precedenti iPhone. In questo particolare contesto, dunque, diventa molto importante capire come sfruttare al massimo questo plus per il pubblico italiano.

Fondamentalmente, hotspot personale su Wi-Fi a 5 GHz è abilitato per impostazione predefinita su tutti i modelli iPhone 12. Per la sua gestione, occorre recarsi nel menu Impostazioni, per poi selezionare la voce “Hotspot personale” su questi dispositivi. Qui troverete presente un nuovo interruttore “Massimizza compatibilità” che ripristina l’hotspot personale al Wi-Fi a 2,4 GHz quando abilitato. Possibile giovamento per la batteria, ma questo potrebbe inevitabilmente ridurre le prestazioni di Internet sui dispositivi collegati all’hotspot.

Con iPhone 12, però, bisogna considerare che il nuovo hotspot personale è sì più veloce, ma sarà necessario eseguire dei test per confermare gli esatti miglioramenti della velocità. Il suo raggio d’azione, infatti, è inferiore rispetto allo standard precedente, come evidenzia Zollo Tech.