Arrivano ulteriori novità direttamente dal mondo Apple, per quanto concerne l’aggiornamento iOS 16.1 e la tanto attesa beta 3, visto che ora possiamo finalmente proiettarci verso la beta pubblica. Dopo i primi riscontri forniti nella giornata di ieri con un primo articolo a tema, infatti, ora tocca concentrarsi sulla versione del pacchetto software resa disponibile per tutti coloro che hanno deciso di partecipare al programma in questione. Vediamo in quale direzione stiamo andando e, soprattutto, quali plus aggiuntivi sono stati garantiti agli utenti della mela morsicata.

Un altro passo in avanti assicurato all’aggiornamento iOS 16.1 con la beta 3: le novità pubbliche

Per farvela breve, con l’aggiornamento iOS 16.1 beta 3 e la sua beta pubblica, possiamo effettivamente maturare maggiori certezze sulle novità assicurate dal firmware. Come riporta MacRumors, Apple attraverso la suddetta beta ha effettivamente dato ben altra dimensione ad una funzione molto attesa come Stage Manager. Basti pensare al fatto che ora risulti disponibile anche per i modelli iPad Pro 2018 e 2020, non limitandolo più a M1 ‌iPad Pro‌ e ‌M1‌ iPad Air. Stage Manager simboleggia in tutto e per tutto la nuova frontiera del multitasking su iPad, visto che la suddetta funzione consente di aprire quattro app contemporaneamente con finestre ridimensionabili.

Ancora, sappiamo che tramite l’aggiornamento iOS 16.1 Apple sia intenzionata ad introdurre le attività dal vivo. Non tutti conoscono questa funzione di notifica interattiva, concepita per consentire al pubblico di tenere d’occhio le cose che accadono in tempo reale. Le attività dal vivo, tuttavia, saranno disponibili tramite Lock Screen e Dynamic Island. Resta da capire anche quale sarà l’impatto sulla batteria, visto che in tanti dopo l’arrivo di iOS 16 si sono lamentati sull’autonomia.

Vi terremo aggiornati nel corso del fine settimana, in caso di ulteriori rilasci focalizzati sull’aggiornamento iOS 16.1.