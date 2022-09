I problemi batteria iOS 16 sono ancora di scena nonostante il piccolo aggiornamento incrementale iOS 16.0.2 rilasciato un paio di giorni fa. Si sperava davvero che l’update di Apple potesse già cambiare le cose in riferimento all’autonomia dei dispositivi ma così non è stato, almeno per la maggior parte dei possessori di melafonini più o meno recenti.

Il punto della situazione

I problemi batteria iOS 16 sono comparsi immediatamente, all’indomani del lancio dell’ultimo aggiornamento Apple. A distanza di quasi due settimane dalla distribuzione della versione del sistema operativo nuovo di zecca, appare evidente che gli sviluppatori non hanno fatto un lavoro del tutto perfetto in riferimento proprio ai consumi energetici della soluzione software. Il firmware corposo manca di qualche ottimizzazione o presenta qualche bug e specifiche funzioni (come quella della tastiera con feedback tattile) che sono dichiaratamente divoratrici proprio di percentuale di carica. Ecco dunque che ci si aspettava che con il repentino iOS 16.0.2, da parte di Cupertino, ci fosse tutta l’intenzione di procedere a mettere fine a più di qualche anomalia. Così non èè stato.

L’esperienza software resta dunque non ottimale. La percentuale della batteria, anche con l’aggiornamento iOS 16.0.1 a bordo degli iPhone, continua a scendere velocemente. Più frequentemente del solito dunque, sono necessari dei cicli di ricarica.

Soluzione iOS 16.1

Con questo stato delle cose, l’unica soluzione possibile all’orizzonte sembra essere il lancio dell’aggiornamento iOS 16.1. Per l’update siamo giunti alla seconda beta e difficilmente vedremo la sua distribuzione prima di una decina di giorni. Solo con un update più corposo come quello appena indicato, dovrebbe essere posta la parola fine sulle difficoltà in corso per l’autonomia dei dispositivi. La situazione attuale non è dissimile da quella verificatasi anche in altri anni. Solo i firmware successivi al primo, spesso, hanno restituito un’esperienza software senza più difficoltà.

