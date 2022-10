C’è grande attenzione ed interesse, in questi giorni, attorno all’uscita del tanto atteso aggiornamento iOS 16.1. Fondamentale capire quali problemi verranno risolti da Apple tramite il pacchetto software in questione, al punto che anche noi abbiamo cercato di portare alla vostra attenzione una panoramica sotto questo punto di vista, come osservato con l’articolo pubblicato ieri. Detto questo, bisogna capire anche quando esce il firmware qui in Italia.

Capiamo a che ora ci sarà l’uscita dell’aggiornamento iOS 16.1 in Italia: le ultime su quando esce

Senza girarci troppo intorno, a che ora avremo l’uscita dell’aggiornamento iOS 16.1 in Italia? Provando ad avanzare previsioni su quando esce la patch nel nostro Paese, non possiamo fare altro che rifarci a quanto avvenuto nel recente passato. Apple è solita mettere a disposizione i nuovi upgrade in una fascia oraria compresa tra le 18 e le 20 italiane. Dunque, se siete ansiosi di portare a termine il download prima possibile, fatevi trovare con batteria carica e magari sotto la copertura di una solida rete WiFi in quell’arco temporale.

Come sempre, consigliamo a tutti di non fiondarsi sull’aggiornamento iOS 16.1 e di attendere qualche ora prima di procedere con il download, in modo da prendere atto di eventuali problemi attraverso i feedback dei temerari. Se non avete particolari urgenze, aspettare potrebbe essere molto saggio. A tal proposito, la scelta migliore potrebbe indurvi a portare a termine la sua installazione la mattina successiva, in modo da evitare qualsiasi tipo di intoppo che potrebbe essere dietro l’angolo.

Insomma, ora sappiamo a che ora esce il nuovo aggiornamento iOS 16.1, salvo ovviamente sorprese da Apple che al momento non possiamo mettere in preventivo. Tutti gli sguardi sulla batteria, visto che il pubblico si aspetta una maggiore autonomia degli iPhone compatibili dopo il download. Cosa vi aspettate dal rilascio sotto questo punto di vista?

