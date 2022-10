Giunti a questo fatidico lunedì di quasi fine mese di ottobre è il caso di concentrarsi sull’orario di uscita iOS 16.1. Non ci sono dubbi sul fatto che l’aggiornamento giungerà a destinazione degli iPhone supportati nelle prossime ore, visto il comunicato ufficiale Apple della scorsa settimana. La lunga fase di sperimentazione del firmware incrementale è arrivata a conclusione, si spera, con il maggior numero possibile di ottimizzazioni e problemi superati.

Solito appuntamento del tardo pomeriggio

Apple è solita rispettare, per tradizione, determinate abitudini nelle release software (in particolar modo quelle più importanti). In pratica, il via alla distribuzione degli aggiornamenti si concretizza per noi italiani sempre nel tardo pomeriggio delle giornate prescelte per il download e il firmware atteso in queste ore non farà di certo eccezione.

Più precisamente, c’è da aspettarsi che le prime notifiche relative all’uscita iOS 16.1 supportati (da iPhone 8 in poi) giungeranno intorno alle ore 19. Magari non proprio tutti i clienti Apple interessati visualizzeranno la disponibilità del download nello stesso momento: tuttavia, tra l’inizio o anche il prosieguo della serata, di certo l’alert dell’upgrade sarà visionabile sullo schermo dello smartphone ai più.

Prepararsi nel giusto modo

Chiarito l’orario di uscita iOS 16.1 per oggi 24 ottobre, è davvero il caso di sottolineare l’importanza di un paio di operazioni valide prima dell’aggiornamento software. Come primo passaggio, sarebbe utile liberare prezioso spazio di memoria sul proprio melafonino per accogliere il firmware incrementale (soprattutto nel caso in cui il proprio melafonino abbia storage ridotto). Potrebbe dunque essere utile cancellare app superflue, trasferire foto e video un po’ vecchie sul cloud di Apple o su altro servizio o dispositivo.

Ancor più dello step appena indicato, risulterà davvero importante procedere ad un backup dei propri dati. Quest’ultimo potrà ritornare utile nel caso in cui l’operazione di upgrade non vada proprio a buon fine e mostri qualche anomalia di troppo: potrà comunque consentire a chiunque di preservare i propri preziosi dati senza alcun pericolo.

