Da ieri non si parla d’altro che del rilascio del nuovo aggiornamento iOS 16.1 per i vari iPhone compatibili, al punto che in tanti vorrebbero approfondire le diverse novità concepite da Apple tramite il pacchetto software in questione. Già, perché al di là di quanto viene annunciato tramite le liste ufficiali, spesso e volentieri ci sono alcuni elementi nascosti che possono fare la differenza per il pubblico. Premesso che qualsiasi considerazione sulla durata della batteria e sull’impatto avuto dal firmware sotto questo punto di vista sarebbe frettolosa, un primo bilancio effettivamente può già essere fatto.

Un primo riepilogo sulle novità registrate tramite l’aggiornamento iOS 16.1 qui in Italia

Fondamentalmente, la situazione non è cambiata più di tanto rispetto alle nostre ultime previsioni antecedenti all’uscita. Detto questo, quali sono le novità venute a galla fino a questo momento in seguito al rilascio dell’aggiornamento iOS 16.1 in Italia? Ad esempio, attraverso la libreria di foto condivise con iCloud, ora un totale di sei persone possono condividere una Libreria foto, semplificando la distribuzione delle foto tra amici e familiari. Insomma, se avete una cerchia ristretta di riferimento, lo scambio di immagini avverrà praticamente senza trasferimento di file.

La seconda grande novità dell’aggiornamento iOS 16.1 riguarda le attività dal vivo, che a conti fatti investono nuovo tipo di notifica utile per seguire qualcosa in tempo reale, come una corsa Uber in avvicinamento, un volo, fino ad arrivare ad un evento sportivo. Gli utenti, ora, possono anche scegliere tra la personalizzazione della schermata di blocco o della schermata iniziale, mentre prima si poteva opeare solo sulla schermata di blocco.

Al di là di alcune novità disponibili solo negli USA, va evidenziata la funzione Clean Energy Charging, con la quale il sistema operativo cercherà di ridurre il peso di carbonio, caricando selettivamente quando risulterà disponibile elettricità a basse emissioni di carbonio. Ancora, iOS 16.1 aggiunge la percentuale della batteria all’icona della batteria nella barra di stato a bordo di alcuni dispositivi. Tra questi, abbiamo i vari ‌iPhone‌ XR, ‌iPhone‌ 11, iPhone 12 mini ed iPhone 13 mini.

Solo durante il prossimo weekend, nella migliore delle ipotesi, potranno essere attendibili le prime considerazioni sulla batteria in seguito all’installazione dell’aggiornamento iOS 16.1. A voi come vanno le cose stamane?