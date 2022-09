Anticipare l’uscita di FIFA 23, a quanto pare, è possibile qui in Italia. Al di là delle considerazioni dei giorni scorsi, connesse in qualche modo anche al possibile acquisto di una PS5 tramite GameStop, ci sono altri aspetti da prendere in esame questa mattina. Anticipare il day one previsto da noi il 30 settembre, infatti, non è impossibile. Se da un lato la strada più semplice potrebbe sembrare quella che porta all’acquisto della cosiddetta Ultimate Edition di FIFA 23 ad un prezzo consigliato di 99,99 euro, allo stesso tempo ci sono altri sentieri meno costosi che possono essere testati.

Approfondiamo il tema dell’uscita di FIFA 23 in Italia senza costi aggiuntivi: le strade praticabili

Occorre approcciare in modo corretto un tema come quello della tanto attesa uscita di FIFA 23 in Italia, tra le altre cose senza andare incontro a costi aggiuntivi, visto che rispetto allo scenario che comporta esborsi a tre cifre abbiamo alcune strade possibili. Per usufruire di questa possibilità, ad esempio, sarà sufficiente dotarsi di un abbonamento EA Play su PS4 e PS5. Qualora abbiate scelto altra console, invece, sarà necessario puntare su un’iscrizione Xbox Game Pass Ultimate, per quanto concerne il pubblico Xbox.

Infine, c’è una strada percorribile per anticipare l’uscita di FIFA 23 anche su PC. In questo particolare frangente, più nello specifico, è necessario abbonarsi a EA Play Pro, puoi accedere già al gioco completo. Insomma, se non state più nella pelle è arrivato il momento il momento di valutare tutte le soluzioni messe a disposizione del pubblico, in virtù di alcune sottoscrizioni che potrebbero tornarvi utili anche in altri contesti e in un secondo momento.

Staremo a vedere quale sarà la risposta del pubblico italiano all’uscita di FIFA 23, considerando quanto raccolto di recente.