Bisogna analizzare più da vicino la questione relative alla manutenzione dei server FIFA 23, con un intervento programmato oggi 22 febbraio per il pubblico. Una vicenda che ricorda molto quella che abbiamo trattato non molto tempo fa sul nostro sito tramite altro articolo. Come stanno le cose in questo frangente? Il fatto stesso che si tratti di normale manutenzione dovrebbe in qualche modo rassicurarci, considerando il fatto che il disagio provato in mattina era già stato preventivato ed annunciato dallo staff. Insomma, nulla di cui preoccuparsi nel caso in cui abbiate riscontrato difficoltà provando a giocare online mercoledì mattina.

Cosa sappiamo sull’orario di manutenzione per i server FIFA 23 oggi 22 febbraio: i riscontri di oggi

Detto questo, quali sono le informazioni recuperate oggi a proposito dell’orario di manutenzione per i server FIFA 23? Ufficialmente, il servizio dovrebbe risultare ripristinato dalle 13 di oggi 22 febbraio, in riferimento al fuso in Italia. Tuttavia, l’esperienza insegna che potrebbe essere necessario attendere un’ora o al massimo due prima che la situazione possa rientrare. Insomma, tutto lascia credere che la piattaforma possa risultare funzionante nel giro di pochi minuti per coloro che intendevano giocare online a cavallo della pausa pranzo rispetto alle attività di tutti i giorni.

Tutte le informazioni del caso sulla manutenzione dei server FIFA 23 le trovate anche sui social, con tanto di annuncio ufficiale che è stato diffuso su Twitter dallo staff nelle scorse ore, in modo che tutti fossero pronti al disservizio di questa mattina. Al di là del fatto che si sia trattato di un intervento programmato, la sostanza è che a strettissimo giro terminerà il lavoro dei tecnici, oltre al fatto che i problemi riscontrati questa mattina non siano alcun modo dipesi dalla vostra connessione.

A voi come stanno andando in queste ore i server FIFA 23?