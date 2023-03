Occorre tenere gli occhi aperti oggi 3 marzo, in merito alla possibile manutenzione dei server FIFA 23. Già, perché dalle 10 di questa mattina in tanti stanno riscontrando problemi nell’accedere alla piattaforma di EA Sports per giocare online. Visto l’orario del disservizio e lo storico che abbiamo avuto modo di analizzare di recente anche all’interno del nostro magazine, è altamente probabile che si tratti di semplice manutenzione, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo ci sono alcuni aspetti sui quali vale la pena soffermarsi per il pubblico.

Cosa sappiamo sulla probabile manutenzione per i server FIFA 23 oggi 3 marzo qui in Italia

Allo stato attuale, cosa sappiamo sulla presunta manutenzione per i server FIFA 23 di oggi 3 marzo? Poco o nulla, ed è proprio questo il punto. Già, perché in altre circostanza sui profili social ufficiali del team sono sempre apparsi post preventivi che hanno prennunciato interventi dei tecnici. Insomma, tendenzialmente tutti sanno sempre in anticipo da che ora a che ora non sia possibile usufruire dei servizi online forniti da EA Sports. Non è questo il caso, stando almeno alle informazioni che possiamo portare alla vostra attenzione fino al momento della pubblicazione.

Se da un lato possiamo constatare su Down Detector come la curva delle segnalazioni sia cresciuta proprio in mattinata, allo stesso tempo non ci sono riscontri ufficiali utili per comprendere come stiano andando realmente le cose. Dunque, non possiamo escludere a priori che si tratti di un qualche tipo di disservizio non previsto dallo staff, anche se la situazione sarà più chiara solo nel corso delle prossime ore.