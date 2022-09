Ci sarà nuova disponibilità PS5 in settimana in onore dell’uscita del gioco più atteso dell’autunno ossia FIFA 23, La console di casa Sony continua a rimanere pressoché introvabile presso store digitali e fisici: per questo motivo, vale la pena non perdersi nessun tentativo di acquisto, almeno nel caso in cui la soluzione di gioco continui ad interessarci.

Come già accennato, questa è la settimana di lancio di FIFA 23 e c’era da aspettarsi che una nuova disponibilità PS5 fosse legata proprio al titolo calcistico. L’occasione più unica che rara è pianificata per il prossimo venerdì 30 settembre. Seguendo ancora una volta un’abitudine ormai consolidata, starà durante una live Twitch sul canale GS TV Extra che verranno forniti tutti i dettagli per conquistarsi sia la console che il gioco del momento.

Qualche dettaglio in più sulla prossima vendita è d’obbligo. Intanto va chiarito che la live Twitch sarà di scena dalle ore 15 di questo venerdì. Non è dato sapere se le informazioni relative alla disponibilità PS5 verranno fornite all’inizio della diretta oppure nel suo prosieguo. Quello che è chiaro invece è che la vendita della console sarà legata indissolubilmente a quella del gioco FIFA 23. Come in passato e tanto più in questo momento, si proporrà ai potenziali acquirenti il bundle della console con il titolo pure più ricercato al momento. Quello che sarà svelato pure al momento della live è il prezzo associato all’intero pacchetto.

Non ci sono dubbi sul fatto che il bundle PS5 e FIFA 23 sarà limitato ad un numero di scorte non particolarmente elevato. La console continua ad essere disponibile in un numero troppo esiguo di unità rispetto alla domanda. Sarà il caso dunque di non tergiversare per l’acquisto una volta che i protagonisti della prossima live GameStop forniranno le indicazioni di vendita.

