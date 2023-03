Purtroppo non funziona FIFA 23 in questo lunedì 13 marzo a molti giocatori. Sotto stretta osservazione ci sono i server EA, visto che le anomalie odierne investono console come PS4, Xbox e PS5, ma anche i PC. Le difficoltà sono di varia natura anche se, per fortuna e ancora solo per il momento, non molto diffuse. Ad ogni modo, è il caso di approfondire quale sia la tipologia di errori, per cercare di comprenderne almeno la vera natura.

Dal momento che non funziona FIFA 23 a dovere, con quali principali problemi di scontrano i giocatori? Le anomalie riguardano le fasi di login, quelle propriamente di gioco ma anche le operazioni di disconnessione. In riferimento ai server EA, possiamo ipotizzare che questi siano inattivi per manutenzione odierna ma sulla questione specifica potremmo magari provare a fornire nuovi dettagli solo nel caso arrivino aggiornamenti specifici da fonti ufficiali.

A chi non funziona FIFA 23 sta capitando di visualizzare un messaggio di errore a schermo. Questo fa riferimento all’impossibilità di connettersi ai server e mostra dei codici di errore diversi per utente. Quelli più comuni sembrerebbero essere siglati come 100, 918, 721, 524. La situazione è in continuo divenire ed è difficile stabilire se le difficoltà in corso rientreranno nel giro di poco conto. Da parte del team di FIFA 23, ma pure da EA, non sono giunte comunicazioni in merito.

Aggiornamento 12:30 – Le anomalie continuano anche se, per fortuna, continuano ad riguardare un numero non corposo di giocatori. La comparsa di errori simili a quelli già indicati continua a manifestarsi. Le problematiche ancora continuano ad investire sia vecchie e nuove console che i comuni PC.

