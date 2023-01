Stanno partendo in queste ore le votazioni TOTY riguardanti FIFA 23. Uno step importante per tutti coloro che sono immersi nel mondo di questo gioco, in quanto si verrà a determinare il cosiddetto team of the year della stagione in corso. Non si tratta di un voto fine a sé stesso, come avremo modo di approfondire oggi, ma di un’iniziativa che avrà effetti anche sul gioco. Non è un caso che in tanti si stiano chiedendo quando escono i nomi dei giocatori che andranno a formare la squadra, a poche ore di distanza dal disservizio ai server EA Sports che abbiamo avuto modo di affrontare nella giornata di ieri.

Sono partite le votazioni TOTY di FIFA 23: capiamo insieme come votare previsioni e quando escono i nomi

Andiamo per gradi, visto che le votazioni TOTY di FIFA 23 sono già in corso. Per procedere, non dovrete fare altro che recarvi nell’apposita pagina, scegliendo l’undici che a vostro modo di vedere merita maggiormente di far parte del team. Quando escono i giocatori scelti dagli utenti? Al momento, EA Sports non ha fornito date ufficiali sotto questo punto di vista, ma nella suddetta pagina viene indicato in modo molto chiaro che l’appuntamento sia fissato entro la fine di gennaio. Dunque, nel giro di un paio di settimane circa avremo le risposte che stiamo cercando.

Per quanto concerne le previsioni sulle votazioni TOTY di FIFA 23, Courtois è favorito tra i pali, mentre in difesa appare intoccabile van Dijk. A completare il reparto potremmo avere Marquinhos e Militao ed uno tra Theo Hernandez ed Hakimi. Dominanti, a centrocampo, Luka Modric del Real Madrid e Kevin de Bruyne del Manchester City. Per l’altro slot, occhio a Casemiro, ora al Manchester United, e a Bellingham.

In attacco, forse, qualche certezza in più con Lionel Messi e Kylian Mbappé del PSG, oltre ad Haaland. Occhio agli outsider con le votazioni TOTY di FIFA 23.