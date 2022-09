Transplant 2 debutta in prima tv assoluta per l’Italia il 27 settembre su Sky Serie: dopo aver riprogrammato la prima stagione in replica quest’estate, per preparare il terreno ai nuovi episodi, il canale 112 di Sky propone la seconda stagione del medical drama in anteprima esclusiva nel nostro Paese, disponibile anche in streaming su Now.

Transplant 2 continua a raccontare le vicende del giovane e talentuoso medico siriano Bashir Hamed, detto “Bash” (interpretato da Hamza Haq), impegnato a ricostruire la sua vita e la sua carriera a Toronto, città in cui è arrivato come rifugiato di guerra. In corsia tra medicina d’urgenza e pronto intervento, lavora col team di medici dell’affollato centro traumatologico York Memorial Hospital, dove affronta molte sfide professionali e personali per integrarsi nella comunità e nel circuito professionale. Il suo scopo è costruire, pezzo dopo pezzo, una nuova vita per lui e sua sorella.

Transplant 2, accanto al protagonista Haq, vede nel cast anche John Hannah, Ayisha Issa, Laurence Laboeuf, Jim Watson e Sirena Gulamgaus. La seconda stagione della serie canadese creata da Joseph Kay riprende a raccontare la storia di Bash senza soluzione di continuità: la trama riparte immediatamente dopo il finale dell’ultimo episodio della prima stagione, con il giovane medico e i suoi colleghi nel panico dopo l’ictus che sembra abbia colpito il primario di Medicina d’emergenza, il dottor Jed Bishop. Questo incidente fa diventare d’improvviso precario il posto di lavoro che Bash riteneva ormai sicuro. E mentre accoglie nuovi colleghi in ospedale, il protagonista dovrà affrontare le conseguenze dell’apparizione di inaspettati volti provenienti dal suo passato: circostanze che faranno dubitare Bash dell’effettivo successo del suo “trapianto” nel suo nuovo mondo.

Ecco le trame dei primi due episodi di Transplant 2, in onda su Sky Serie il 27 settembre dalle 21.15, nonché disponibili on demand e in streaming su Now.

La vita di Bash viene messa in subbuglio dall’inaspettato incontro con una donna del suo passato.

La presenza di Rania continua a far emergere ricordi spiacevoli in Bash. Intanto Mags non riesce a conquistare la stima del suo nuovo capo.

