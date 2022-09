Transplant 2 è una delle novità della line-up di settembre di Sky: si tratta dei nuovi episodi della serie sulla vita di un giovane e talentuoso medico siriano, Bashir “Bash” Hamed (interpretato da Hamza Haq), rifugiato di guerra che a Toronto riprende in mano la sua carriera in medicina d’urgenza e pronto intervento.

Transplant 2 è la stagione più recente dell’acclamato medical drama canadese, che vede nel cast, accanto al protagonista Haq, anche John Hannah, Ayisha Issa, Laurence Laboeuf, Jim Watson e Sirena Gulamgaus. Creata da Joseph Kay, la serie è ambientata in un affollato centro traumatologico, lo York Memorial Hospital di Toronto, in cui un team di medici affronta le emergenze più svariate: il rifugiato siriano Bash si integra in reparto affrontando molte sfide professionali e personali, determinato a costruire in Canada una nuova vita per lui e sua sorella.

Transplant 2 riprende a raccontare la storia di Bash senza salti temporali rispetto alla chiusura della prima stagione, quando il medico e i suoi colleghi hanno appreso del possibile ictus che ha colpito il primario di Medicina d’emergenza, il dottor Jed Bishop. Il posto che Bash iniziava a considerare ormai la sua nuova casa diventa così, improvvisamente, precario. E mentre nuovi colleghi vengono accolti nel team dell’ospedale, Bash affronta nuovi ostacoli: alcuni volti provenienti dal suo passato gli faranno dubitare dell’effettiva riuscita del suo “trapianto” nel suo nuovo mondo.

Transplant 2 debutta il 27 settembre coi primi due episodi su Sky Serie, il canale 112 di Sky che ha recentemente trasmesso in replica la prima stagione. Gli episodi saranno disponibili anche on demand e in streaming su Now.

