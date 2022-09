Un primo teaser di Outer Banks 3 ha debuttato durante l’evento globale per i fan di Netflix Tudum, insieme ad altre novità come le prime immagini di The Crown 5, il teaser di Emily in Paris 3 e qualche anticipazione su Bridgerton 3 e il suo spin-off sulla Regina Charlotte.

Per quanto riguarda Outer Banks 3, l’anteprima diffusa da Netflix ritrae i protagonisti su una bellissima spiaggia con noci di cocco, tra acque cristalline e nuovi misteri. Questa storia di formazione segue un gruppo affiatato di adolescenti, i cosiddetti Pogues, alle prese con un’avvincente caccia al tesoro: nel cast della terza stagione tornano Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Rudy Pankow, Austin North, Charles Esten e Carlacia Grant, con l’aggiunta delle new entry Andy McQueen, Fiona Palomo e Lou Ferrigno Jr.

Il teaser di Outer Banks 3 non annuncia, per ora, una data precisa d’uscita, ma rimanda l’appuntamento col nuovo capitolo della caccia al tesoro dei Pogues al 2023. Nei primi frammenti di scene inedite che compongono il teaser, il gruppo affronta una serie di sfide per la sopravvivenza tra pericoli, missioni audaci e il desiderio di esplorare la loro Poguelandia. La domanda è: “Quanto lontano ti spingerai per raggiungere il tuo tesoro? “.

Ecco il teaser di Outer Banks 3, attesa su Netflix nel 2023: normalmente la serie rappresenta un appuntamento estivo per Netflix, ma la terza stagione potrebbe uscire anche nella prima parte dell’anno.

