Bridgerton 3 e il suo atteso spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story si mostrano durante l’evento globale TUDUM di Netflix.

Per quanto riguarda la terza stagione di Bridgerton, l’attrice Nicola Coughlan, alias Lady Whistledown, ha raggiunto i colleghi Luke Newton e Claudia Jesse, che interpretano i fratelli Bridgerton Colin ed Eloise, i quali si sono resi protagonisti di una simpatia sfida di ritratti.

La Coughlan ha quindi rivelato al pubblico il titolo del primo episodio di Bridgerton 3, “Fuori dall’Ombra”, dopo ha letto un annuncio di Lady Whistledown, usando la sua stessa intonazione (nella versione originale della serie tv il personaggio ha la voce dell’iconica Julie Andrews):

Miei carissimi lettori. Siamo stati separati per troppo tempo. Finalmente, l’alta società di Londra ha fatto il suo ritorno, e lo stesso vale per questa autrice. Con l’inizio della stagione tutti si chiedono, ovviamente, quale nuova debuttante risplenderà di più? Le giovani di quest’anno sembra davvero abbaglianti. Sfortunatamente, non tutte saranno considerate.