Il colosso di Seul sta implementando l’aggiornamento di sicurezza di settembre 2022 su altri due smartphone di fascia alta venduti a prezzi accessibili. Come riportato da ‘SamMobile‘, parliamo dei Samsung Galaxy S21 FE e S10 Lite, che hanno entrambi iniziato a ricevere la nuova patch di sicurezza in alcuni Paesi europei (anche altre regioni potrebbero ricevere l’aggiornamento nei prossimi giorni).

Il nuovo upgrade per il Samsung Galaxy S21 FE porta il firmare alla versione G990BXXU2CVH7 in Europa; per il Samsung Galaxy S10 Lite la versione del firmware corrisponde alla G770FXXU6GVH6 ed è stato lanciato in Spagna. La patch di sicurezza di settembre 2022 include correzioni per oltre due dozzine di vulnerabilità della privacy e della sicurezza. L’aggiornamento potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo, come spesso succede in questi casi. Se siete utenti dei Samsung Galaxy S21 FE e S10 Lite in Europa, potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento tramite il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Il produttore asiatico ha rilasciato Android 12 sul Samsung Galaxy S21 FE all’inizio di quest’anno, che in futuro riceverà almeno tre importanti aggiornamenti del sistema operativo Android. Per quanto riguarda il Galaxy S10 Lite, l’OEM ha distribuito Android 10 all’inizio del 2020; il dispositivo ha poi ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 nel 2021 ed Android 12 all’inizio di quest’anno. Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità ricordatevi di procedere solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria dei vostri Samsung Galaxy S21 FE e S10 Lite sia superiore al 50%. Meglio ancora sarebbe procedere ad un backup preventivo dei dati per qualsiasi evenienza possa presentarsi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com