Ci sono alcune precisazioni sulla carta del docente che non funziona oggi 23 settembre, fondamentali a mio modo di vedere per inquadrare al meglio la questione. Come riportato in settimana con un altro articolo, pare che alcuni operatori raggiunti tramite i canali dell’assistenza abbiano sparato la data del 1 ottobre per il ripristino del servizio. Al di là dell’aggiornamento del credito destinato a tutti coloro che possono usufruire di questo servizio, infatti, da settimane non è possibile accedere alla propria area utente e soprattutto non si ha modo di utilizzare il credito accumulato in precedenza.

Alcune precisazioni aggiuntive su carta del docente che non funziona fino al 1 ottobre

Quali sono i chiarimenti da portare alla vostra attenzione per quanto concerne la carta del docente che non funziona fino ad ottobre? Come accennato, la data di cui tanto si parla, fissata tra una settimana esatta, non può essere considerata definitiva. Basti pensare al fatto che la suddetta testimonianza debba essere ritenuta attendibile quanto questa che segue e tante altre che vanno nella medesima direzione: “Oggi ho chiamato il numero verde. Mi hanno detto che non sapevano quando sarebbe stata attivata e che il 15 settembre era una data che non arrivava da canali ufficiali“.

Insomma, i riferimenti temporali di cui tanto si parla in questo periodo a proposito della riattivazione della carta del docente restano generici. Non esiste una data ufficiale specifica, a partire dalla quale vedremo la somma aggiornata riaccreditata. Il ripristino potrebbe avvenire anche nello scorcio iniziale della prossima settimana e questo deve essere chiaro soprattutto a coloro che devono affrontare delle spese entro la fine del mese, tra quelle compatibili con il bonus in questione.

Non resta altro da fare che attendere, tenendo presente che non esistano riscontri definitivi sulla carta del docente che non funziona. Torneremo da voi in caso di feedback più concreti per tutti.