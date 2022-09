Niente da fare per la Carta del docente oggi 21 settembre, visto che ancora non funziona secondo le testimonianze degli utenti raccolte in queste ore. Come vi abbiamo riportato attraverso un articolo pubblicato ad inizio settimana, c’era la speranza che la situazione potesse sbloccarsi in modo definitivo questo mercoledì, se non altro dando uno sguardo allo storico recente che ha caratterizzato ad esempio il 2021. Nulla di tutto questo. Anzi, alcune testimonianze ci parlano di tempi di attesa più lunghi di quanto si potesse immaginare. Proviamo a fare il punto della situazione.

Ancora non funziona il 21 settembre la Carta del docente 2022: le nuove date emerse oggi

Dunque, per farvela breve non funziona il 21 settembre la Carta del docente 2022, mentre molti insegnanti si pongono domande sulla data giusta per usufruire del servizio. Stando ad alcune testimonianze che hanno preso piede in queste ore, tramite persone che affermano di aver avuto un contatto diretto con il call center, la riattivazione potrebbe slittare addirittura al 1 ottobre. Non posso darvela ancora come data ufficiale, visto che non ci sono comunicazioni pubbliche in questo senso, ma nel caso in cui abbiate spese da affrontare compatibili con il servizio, è giusto prendere in esame anche queste voci.

Al di là dei tempi attesa per il nuovo accredito da 500 euro sulla Carta del docente 2022, il vero problema consiste anche nel fatto che non si possa utilizzare il credito accumulato in precedenza, come giustamente fatto notare da qualcuno: “Il problema è che è bloccata anche quella dello scorso anno, io ho già acquistato in libreria e avrei dovuto saldare il 15, ora dovrò pagare in contanti perché mi ha detto di non poter aspettare”.

Nulla di ufficiale, dunque, anche perché i riscontri dei call center sono spesso superficiali, ma è chiaro sia diventato un giallo quello della Carta del docente 2022.

Continua a leggere su optimagazine.com