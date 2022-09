Mercoledì su Netflix si mostra con un nuovo teaser che fa scoprire meglio l’accademia Nevermore, la scuola spettrale frequentata dalla protagonista della famiglia Addams.

In un minuto e mezzo di clip, la preside Larissa Weems (interpretata da Gwendoline Christie) chiede in modo intrigante: “In un mondo pieno di leggi, vi sentite emarginati?” Poi ci porta all’interno dell’accademia, un istituto di 200 anni che nasce per “educare gli outsider”.

La missione della scuola è quella di “aiutare ogni studente a padroneggiare le proprie abilità particolari”. In Mercoledì su Netflix, la giovane della famiglia Addams frequenta la stessa scuola in cui andarono i suoi genitori per padroneggiare le sue capacità psichiche. Secondo il teaser, la ragazza si dedicherà ad attività extrascolastiche che vanno dalla “pittura al tiro con l’arco”. La clip fa un elenco di personalità, di spicco e non, che frequentarono l’accademia, quali Edgar Allan Poe, Morticia e Gomez Addams.

Jenna Ortega interpreta la protagonista Mercoledì Addams. Nel cast anche Catherine Zeta-Jones nei panni della matriarca della famiglia, l’iconica Morticia, e a Luis Guzmán spetterà il ruolo del patriarca, Gomez. Insieme a loro anche Gwendoline Christie (Il Trono di Spade, The Sandman) e ci sarà anche Christina Ricci, il cui ruolo non è stato ancora svelato, ma sembra non interpreti una versione adulta di Mercoledì (come alludevano diverse ipotesi).

Le riprese della serie tv si sono concluse lo scorso aprile in Romania. Tim Burton dirigerà tutti gli episodi della serie tv, oltre ad essere il produttore esecutivo. La data di messa in onda non è ancora stata divulgata.

Il progetto televisivo è descritto come una commedia di formazione, incentrata sulla giovane figlia di Gomez e Morticia mentre studia alla Nevermore Academy. In questo istituto cerca di controllare la sua abilità psichica che emerge e allo stesso tempo fermare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale, e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa. La serie non racconterà solo la parte fantasy, ma si focalizzerà anche sui primi tumulti adolescenziali della giovane Mercoledì.

Di seguito potete vedere il nuovo teaser di Mercoledì su Netflix:

