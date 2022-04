La serie di Tim Burton Wednesday ha concluso ufficialmente le riprese. A svelarlo è Christina Ricci, ex interprete proprio della giovane Mercoledì nei due film degli anni ’90 dedicati alla Famiglia Addams.

La location scelta per le riprese è la Romania. L’attrice interpreta un nuovo personaggio nella serie di Netflix, e affianca Jenna Ortega, nuovo volto della cupa e sarcastica Mercoledì Addams. Nel corso di un panel allo Steel City Con di Pittsburgh, Christina Ricci, attualmente star di Yellowjackets, ha parlato per la prima volta della serie di Tim Burton Wednesday, che non ha ancora una data di uscita.

“Ho appena finito di girarlo due settimane fa, ed è stato fantastico”, ha detto l’attrice. “È stato meraviglioso lavorare con Tim, e Jenna è fantastica. Penso che le persone la ameranno nei panni di Mercoledì”.

Gwendoline Christie, co-protagonista della Ricci ex attrice de Il Trono di Spade , è “incredibile”, ha continuato la Ricci, aggiungendo che il giovane cast è composto da ragazzi davvero in gamba e bravissimi. Come si nota dalle sue parole, c’è molta attesa ed entusiasmo intorno al nuovo progetto del regista Tim Burton, che dirigerà tutti gli episodi della serie tv, oltre ad essere produttore esecutivo.

Nel cast di Wednedsay anche Catherine Zeta-Jones nei panni della matriarca della famiglia, l’iconica Morticia, e a Luis Guzmán spetterà il ruolo del patriarca, Gomez.

Il progetto televisivo è descritto come una commedia di formazione, incentrata sulla giovane figlia di Gomez e Morticia mentre studia alla Nevermore Academy. In questo istituto cerca di controllare la sua abilità psichica che emerge e allo stesso tempo fermare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale, e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa. La serie non racconterà solo la parte fantasy, ma si focalizzerà anche sui primi tumulti adolescenziali della giovane Mercoledì.

