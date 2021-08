Sta prendendo forma solo in questi giorni ma lo spin-off della Famiglia Addams promette già bene soprattutto dopo l’annuncio che Catherine Zeta–Jones in Mercoledì vestirà i panni di Morticia. Dopo la notizia della scorsa settimana che l’attore caratterista Luis Guzman avrebbe assunto il ruolo di Gomez Addams, Netflix ha confermato in queste ore che al suo fianco ci sarà il premio Oscar Catherine Zeta-Jones nel ruolo della matriarca del famiglia.

Per chi avesse perso il filo tra una vacanza al mare e una capatina in montagna, ai due sopra annunciati si è unita anche l’ex star di Disney Channel Jenna Ortega che vestirà i panni della protagonista, Mercoledì. Catherine Zeta-Jones si unisce a un impressionante elenco di attrici che hanno interpretato il ruolo di Morticia Addams dagli anni ’60 ma in questo caso sarà messa a dura prova dal fatto che tutto sarà diverso.

Ecco l’annuncio ufficiale arrivato sui social ieri sera:

Our Addams family is expanding!



Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy