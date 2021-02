Netflix annuncia una serie tv su Mercoledì Addams. Uno dei personaggi più iconici di sempre torna sul piccolo schermo in una nuova versione diretta da Tim Burton.

La famiglia Addams, nata sulle vignette pubblicate da Charles Addams nel lontano 1938 hanno poco a poco conquistato il pubblico, guadagnandosi un’infinità di adattamenti televisivi e cinematografici. Forse quello più famoso è il film del ’91 di Barry Sonnenfeld , dove fa la sua comparsa lo zio Foster, fratello di Gomez Addams. La stravagante famiglia, composta da Gomez, sua moglie Morticia e i tre figli, assistiti dal maggiordomo Lurch e da Mano, continua ad appassionare ancora oggi.

Così Netflix ha svelato il teaser poster del suo prossimo progetto che sarà una serie tv su Mercoledì Addams, personaggio interpretato da una giovanissima Christina Ricci nei film del ’91 e del ’93. Wednesday, nella versione originale, è una bambina esangue dai capelli corvini raccolti in due trecce. Ha un carattere cupo e triste, ma è piena di inventiva e sa essere molto poetica.

Stando ai primi dettagli, la serie tv su Mercoledì Addams sarà una storia di formazione in 8 episodi incentrata sulla giovane che cerca di imparare a gestire le sue capacità psichiche, oltre a relazionarsi con i vari (e bizzarri) compagni di scuola.

Nella serie, descritta come un innesto di mistero e soprannaturale, la figlia di Morticia e Gomez sarà coinvolta in un caso di “mostruosa follia omicida” e scoprirà un segreto sui suoi genitori che risale a 25 anni prima gli eventi della storia raccontata.

Ecco il teaser poster che ne annuncia il progetto:

Una serie su Mercoledì Addams, firmata da Tim Burton: la storia cupa e spaventosa di uno dei personaggi più iconici di sempre è in arrivo su Netflix. pic.twitter.com/8uTJ2xsWMV — Netflix Italia (@NetflixIT) February 18, 2021

Ritroveremo in qualche modo anche Christina Ricci? Non ci è dato sapere. La serie è infatti un live-action che racconta gli anni giovanili di Mercoledì quindi sicuramente ci sarà una nuova attrice a interpretare la figlia di Gomez e Morticia.

L’attesa per il progetto è alle stelle vista la presenza di Tim Burton come regista. Abile nel portare sullo schermo storie dal fascino gotico con protagonisti bizzarri, il nome del cineasta è anche ancorato a un nuovo adattamento de La famiglia Addams, annunciato lo scorso ottobre, ma di cui al momento non si conoscono i dettagli.

La serie tv su Mercoledì Addams invece è già in via di sviluppo e non resta che scoprire quando sarà disponibile su Netflix.