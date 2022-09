Si registrano proprio in questi minuti improvvisi problemi Irideos qui in Italia, al punto che oggi 22 settembre in tanti vogliono sapere come rivolgersi all’assistenza per segnalare determinati malfunzionamenti. Se da un lato siamo soliti concentrarci su disservizi relativi a piattaforme note al grande pubblico, come abbiamo osservato non molto tempo fa sul nostro magazine con TikTok, oggi tocca andare su una nicchia relativa. Già, perché più persone di quante pensiate sono solite usufruire dei servizi offerti dal suddetto marchio giorno dopo giorno in Italia.

Cosa sappiamo sui problemi Irideos oggi 22 settembre e come contattare l’assistenza in pochi minuti

I problemi Irideos possono essere monitorato come sempre in tempo reale, grazie al contributo di Down Detector. Per chi non lo sapesse, si tratta di una società che collabora con le Pubbliche Amministrazioni, fornendo a conti fatti soluzioni integrate che combinano cloud, data center, fibra ottica, sicurezza e innovazione a 360 gradi. Con questi presupposti, un disservizio legato ai server per forza di cose genera subito un elevato numero di segnalazioni da parte di coloro che non riescono a connettersi.

Qualora abbiate registrato problemi Irideos oggi 22 settembre, è possibile contattare l’assistenza al numero 800585383. Probabile che in questi minuti si possa creare un po’ di coda, visto che in tanti vogliono vederci chiaro sul disservizio venuto a galla poco dopo le 10. Dal canto nostro, vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero venire alla luce ulteriori riscontri sui bug riportati da diversi utenti in Italia questo giovedì. A voi come stanno andando le cose? Come al solito, restiamo aperti ad eventuali commenti a fine articolo.

Va detto, comunque, che al momento la situazione appare tutto sommato sotto controllo, con un numero non elevatissimo di segnalazioni sui problemi Irideos. Questione da monitorare, in ogni caso.