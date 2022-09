Purtroppo sono tutti da confermare i problemi TikTok di oggi 15 settembre: l’app social non funziona e continua a chiudersi in maniera indiscriminata e senza apparente motivo, pure nonostante i numerosi tentativi. Cerchiamo di capire dunque di quale natura siano i problemi e soprattutto la gravità delle anomalie.

Per quanto riguarda proprio i problemi TikTok va detto, come prima cosa, che questi non sono per nulla trascurabili. Alle ore 12 circa di oggi, le segnalazioni di malfunzionamenti sono quantificabili in migliaia nel nostro paese, come segnalo anche su Downdetector. Le difficoltà non riguardano naturalmente solo noi italiani ma il down risulterebbe essere di natura globale. Come pure già indicato, in questi minuti, viene del tutto inibita la possibilità di utilizzare l’app social (sia nel caso della sua versione Android che di quella per iPhone). Lo strumento si chiude di continuo e a nulla valgono nuovi accessi, il fatto che si provi ad uscire dal proprio account e poi rientrare. A dire la verità, non sortisce alcun effetto neanche il fatto di provare a cancellare l’intera applicazione per poi reinstallarla.

Purtroppo, di fronte ai problemi TikTok odierni non è possibile fornire dei riferimenti per la giusta e repentina assistenza social. Non esiste un canale ufficiale della piattaforma che, in tempo reale, fornisca riscontri precisi sui malfunzionamenti e dunque garantisca supporto. Vista l’importante portata del down, di certo gli esperti saranno al lavoro per un ripristino del servizio ma non è dato sapere quando la situazione rientrerà del tutto o anche solo in parte. Lo stato delle cose non mancherà di essere monitorato sulle nostre pagine per capire se si potrà presto riutilizzare il social amato molto dai giovanissimi e (ormai) non solo.

