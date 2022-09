Arrivano segnali interessanti, in queste ore, per coloro che negli ultimi mesi hanno deciso di puntare sul Samsung Galaxy S22. Nonostante il programma beta focalizzato sul nuovo aggiornamento One UI 5.0 non arriverà mai in Italia, ha preoccupato anche il nostro pubblico la decisione del produttore coreano di non rilasciare la beta 3 alcuni giorni fa. Andando a modificare i programmi iniziali del produttore coreano. Ne abbiamo parlato con un altro articolo, evidenziando che fosse venuto a galla qualche problema imprevisto nell’ambito dello sviluppo del tanto discusso pacchetto software.

In via di risoluzione i problemi per Samsung Galaxy S22 sul nuovo aggiornamento One UI 5.0 con beta 3

Morale della favola? Come riporta SamMobile, dovrebbero ormai essere alle spalle i problemi che di recente hanno condizionato lo stesso Samsung Galaxy S22 ed il programma che prevedeva un altro step per One UI 5.0, attraverso la distribuzione della beta 3. Dopo le anomalie dei giorni scorsi, pare sia tempo di vedere la luce, visto che lo staff tecnico sta lavorando senza sosta per mettersi alle spalle i bug di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi. Se non si tratta di una comunicazione ufficiale, poco ci manca.

Già, perché un membro interno della community di Samsung in Cina a quanto pare ha fatto più chiarezza sulla vicenda nella giornata di ieri. Secondo le informazioni raccolte stamane, la società avrebbe posticipato il rilascio della prossima versione beta di One UI 5.0 a venerdì 23 settembre. Un riscontro temporale preciso, a testimonianza del fatto che i problemi relativo all’aggiornamento siano stati risulti. Resta da capire se lo stesso avverrà in Europa, nei Paesi abilitati al programma beta.

Ricordo che la prossima versione beta dovrebbe apportare importanti miglioramenti alla qualità delle animazioni, senza dimenticare le standardizzate solite correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni per il Samsung Galaxy S22.