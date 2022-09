Rischiamo di andare incontro a ritardi, per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento con One UI 5.0 a bordo dei Samsung Galaxy S22. Tutta colpa di alcuni bug, al momento non specificati, che potrebbero dilatare i tempi in modo significativo secondo quanto raccolto in queste ore. Vediamo come stanno le cose, tenendo presente che la serie in questione ha dovuto fare di recente i conti con anomalie connesse anche alla semplice patch di settembre. Insomma, come abbiamo riportato tramite altro articolo, non stiamo vivendo un momento particolarmente brillante sotto questo punto di vista.

Un approfondimento necessario sui problemi che condizionano la distribuzione dell’aggiornamento con One UI 5.0 a bordo dei Samsung Galaxy S22

Allo stato attuale, quali sono le informazioni emerse in merito ai problemi che rischiano di condizionare non poco la distribuzione dell’aggiornamento con One UI 5.0 sui vari Samsung Galaxy S22? SamMobile, a tal proposito, si sofferma sul fatto che Samsung avrebbe ritardato il rilascio del nuovo aggiornamento, con un particolare riferimento alla beta 3, per anomalie specifiche che allo stato attuale non conoscono ancora soluzione.

Oltre ad investire in modo specifico la tanto discussa serie dei Samsung Galaxy S22, in modo che possa risolvere alcuni bug importanti. A tal proposito, vengono citati soprattutto quelli relativi alla fluidità delle animazioni e delle transizioni. La seconda versione beta di One UI 5.0 ha introdotto animazioni saltellanti, ma da quel momento c’è stato un aumento delle lamentele registrate in rete. Ad esempio, ora le persone si lamentano anche del rumore nelle immagini catturate dalla fotocamera del Galaxy S22.

Staremo a vedere se questi imprevisti rallenteranno la distribuzione dell’aggiornamento One UI 5.0 sui Samsung Galaxy S22, sulla carta prevista ad ottobre.