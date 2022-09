L’attesa è finita: Mina Settembre 2 finalmente prenderà il via su Rai1 per la gioia dei fan. Serena Rossi è pronta a tornare ad occupare il prime time della rete ammiraglia Rai dopo il successo dello scorso anno e mentre in Spagna La Sposa sta conquistando milioni di spettatori, cosa saprà raccontarci la sua Mina questa volta? Alla conferenza stampa che si è tenuta ieri, i vertici Rai così come i produttori e gli addetti ai lavori ci hanno tenuto a sottolineare la ‘ventata di positività’ che un personaggio come Mina Settembre può portare in tv tanto da ergersi ad esempio per i giovani che stanno vivendo un momento complicato.

“Ripartiamo dal grande successo di ‘Mina Settembre’, serie con quasi 7 milioni di persone fin dalla prima puntata.

Mina sarà un viaggio di scoperta nel mondo femminile, maschile e del Sud, in cui Napoli è protagonista”.

Mina Settembre 2 partirà dagli ideali che la contraddistinguono ovvero quelli dell’inclusione e dell’accoglienza: “La tipa col cappottino rosso rappresenta la Napoli abituata all’accoglienza, dove il diverso non esiste. Mina dà una forte educazione anche ai giovani in un momento storicamente delicato per loro”. La regista Tiziana Aristarco ci ha tenuto a sottolinearlo: “L’essenza di questa serie è la solidarietà. Mina è una ventata di positività. Portiamo in tv storie di donne, uomini e adolescenti per affrontare temi fondamentali con delicatezza, per essere credibili e oggettivi in quello che raccontiamo”.

Ma se da un lato è vero che non ci si allontanerà molto dalle solide radici, dall’altro è vero che le novità non mancheranno a cominciare dal cast. In Mina Settembre 2 ci saranno tre nuovi importanti ingressi: Marisa Laurito che vestirà i panni della zia Rosa, la sorella di Olga (Marina Confalone), Antonia Liskova in quelli di Giulia Postiglione, l’analista alla qual Mina si rivolgerà per risolvere i suoi problemi di cuore in mancanza di Irene, e Yari Gugliucci, nei panni di Luigi, un avvocato che porterà un po’ di scompiglio.

Il resto lo scopriremo a partire dal 2 ottobre quando la serie prenderà il via su Rai1.