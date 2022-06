Mentre vanno in onda con successo le repliche della prima stagione su Rai1, sul set sono terminate le riprese di Mina Settembre 2 che ha visto impegnata Serena Rossi con al fianco una guest star d’eccezione. Chi ha seguito le anticipazioni delle scorse settimane sa bene che sul set napoletano della serie di Rai1 non c’erano solo Serena Rossi e Giuseppe Zeno ma anche Marisa Laurito.

Il nuovo look di Marisa Laurito per la serie tv #MinaSettembre.

Nella seconda stagione, in onda prossimamente su Rai 1, Marisa sarà la zia di Serena Rossi. Altra new entry è Antonia Liskova (nel ruolo di un’analista) che ritorna sul piccolo schermo dopo #LAllieva#MinaSettembre2 pic.twitter.com/LLl530wJAp — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 21, 2022

Nei nuovi episodi della serie Marisa Laurito presterà il volto alla zia di Mina e per l’attrice vorrà dire tornare ad un ruolo seriale dieci anni dopo la sua ultima esperienza in Baciati dall’Amore in onda su Canale5. Siamo sicuri che le due attrici insieme saranno esplosive ma per scoprire come andranno le cose e quale sarà il loro rapporto nella serie dovremo aspettare ancora un po’. Mina Settembre 2 dovrebbe andare in onda il prossimo inverno su Rai1 e fino ad allora i fan dovranno consolarsi con le repliche della prima stagione che andranno avanti fino a luglio.

Serena Rossi, intanto, non si ferma. Terminate le riprese di Mina Settembre 2, l’attrice è volata a Roma per un altro set. Sky ha annunciato l’inizio delle riprese di BEATA TE, la nuova commedia Sky Original che affronta il delicato tema della maternità e dell’autodeterminazione femminile. Il set è in corso a Roma e al fianco di Serena Rossi ci sarà Fabio Balsamo.

Nel film Serena Rossi è Marta, una single regista di teatro, che, ad un passo dal debutto del suo Amleto, al suo 40esimo compleanno, riceve una visita inaspettata da parte dell’Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo), che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio.