Nuovo cambio di programmazione per Mina Settembre 2 su Rai1. Fino alla fine abbiamo sperato che la Rai trovasse la giusta soluzione per i fan magari anticipando i primi episodi della serie con Serena rossi e, invece, tutto si è concluso con uno slittamento della messa in onda. Mina Settembre 2 non prenderà il via a fine settembre come annunciato durante la presentazione dei palinsesti ma slitterà ad ottobre e, in particolare, a domenica 2.

Al posto di Mina Settembre 2 su Rai1 andrà in onda una puntata speciale di Porta a Porta in attesa dei risultati delle elezioni che si terranno proprio in quella giornata. Proprio per via dell’appuntamento con le prossime elezioni politiche si è parlato sin da subito di un cambio di programmazione anche se in un primo momento sembrava si volesse optare per la messa in onda di un singolo episodio prima di cedere la linea alla politica e a Bruno Vespa, le cose sono poi cambiate in corsa e quindi i fan dovranno pazientare ancora prima di capire cosa succederà nella vita della loro dolce Mina.

"Sempre a risolvere le vite degli altri ma la sua, a che punto è?"

“Mina Settembre – Seconda stagione" prossimamente su Rai1 e RaiPlay#MinaSettembre2 @serenarossi_com pic.twitter.com/72ThmZaXBv — Rai1 (@RaiUno) September 5, 2022

A correre in loro soccorso è arrivato un nuovo promo che mostra l’arrivo nella serie della zia di Mina, interpretata da Marisa Laurito, ma anche il ritorno di Domenico. Lui e Mina si ritroveranno spalla a spalla per un corso a cui parteciperanno insieme proprio mentre quest’ultima aveva deciso di dare un’altra occasione al marito, il suo matrimonio è di nuovo a rischio?

Sullo sfondo rimane l’amicizia con Irene, per riuscire a rimettere insieme i pezzi dopo quello che è successo dovrà ancora passare del tempo, cosa riuscirà a rimetterle insieme?